興富發(2542)今日與汐止樟樹灣大地主簽定商辦都更合建案，近來難得公開露面的總裁鄭欽天說，一定打造符合未來長期發展的產品！未來10年台商在台發展的機率高，公司強項之一是商辦市場，在北中南的商辦地標代表作很多，包括：大直台北CBD時代廣場、台中NTC國家商貿中心等等。

興富發和汐止樟樹灣大地主簽定商辦都更合建案，基地高達1.4萬多坪，計劃興建3棟商辦、1棟飯店，由於此案走都更程序取得建照時間約需2年，興建期3~3.5年，初估分回總銷將上看200億元，全案入帳時間約在2026~2027年。

興富發本次合作的對象為新隆儲運的游姓家族，是當地從鋼鐵起家，後跨入倉儲運輸業的當地旺族，目前汐止美式賣場Costco用地，即是向游家承租，而本起商辦開發案的基地即在Costco對面，位於大同路、新台五路口，基地面積1萬4353坪，屬乙種工業區，容積率210%、建蔽率60%，未來擬打造豪辦產品。

興富發看好後疫情時代，台商加速回流，對地段優質、成本合理的商用空間需求日益殷切，帶動商辦、廠辦需求板塊位移。早期開發工業園區、老舊商圈面臨更新、轉型、不敷使用，企業設點轉往高性價比、新興聚落的搬遷風潮正盛，台北東區隨著內科、南軟發展，已成為北台灣高產值產業聚落首選，伴隨著區域飽和逐漸向外擴張，加上南港四鐵共構(捷運、高鐵、台鐵、客運轉運站)重大建設陸續到位，周邊區域如汐止，逐漸吸引眾多上市櫃公司進駐，形成新型態高含金量產業聚落。

興富發指出，在信義區飽和情況下，租客逐漸向外區尋找新標的，現南港超過20萬坪商用空間將成為新的商辦聚落，帶動北市、國際外商租客向東遷移，目前南港租金上看3,000元/坪，以汐止區來說，5分鐘鄰近南港及內湖，未來又有捷運汐止民生線，汐止若有頂級新商辦產品也必將受惠。

(時報資訊)