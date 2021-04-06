晨暉(1271)與國內健康食品領導品牌合作關係穩定，今年將積極擴大台灣市場的多元布局，提升各項產品的銷售量，也將著重海外市場開發，北美及大陸市場已接獲訂單，預期海外市場拓展在今年可見初步成果。

晨暉創立於2007年，並於今年1月份登錄興櫃市場，獨家固態發酵技術研發的NTU 568紅麴菌株，已獲美國FDA的新膳食成分(New Dietary Ingredient, NDI)資格認可，另一款明星商品NTU 101益生菌是台大團隊歷經20年研發，耐胃酸膽鹽存活率高達95%。

晨暉深耕台灣市場，與「娘家」品牌有長期合作，目前合作的主力產品為「娘家益生菌」系列及「娘家大紅麴」。根據尼爾森市調顯示，本系列益生菌與紅麴產品市占率連續兩年皆為國內第一，今年晨暉將持續致力於新產品開發與通路多元佈局，除維持與「娘家」品牌的合作外，也會拓展多元市場發展，增加更多客製化產品服務。

海外市場部分，晨暉將與各國代理商和品牌商合作，開展業務。其中，在北美市場，晨暉將著眼於紅麴原料的業務開發，目前已接獲試產訂單，並將持續與當地品牌商合作，拓展開發新產品。大陸市場部分，紅麴產品目前正在申請中國保健食品(藍帽子)認證，益生菌產品則已接獲知名品牌商訂單，年中即可正式出貨，預期海外市場拓展在今年可見初步成果。

晨暉2020全年營收3.14億元，年增83％；歸屬母公司稅後淨利1.26億元，年增229％；基本每股盈餘（EPS）4.02元，營收、歸屬母公司稅後淨利、EPS均創歷史新高。董事會通過每股將配發現金股利2.4元，加計資本公積配發現金每股0.4元，總配發現金股利2.8元。

(時報資訊)