MOSFET(金氧半場效電晶體)廠力士(4923)去年每股賺0.59元，董事會決議配發每股現金股利1.08元，股利配發率達1.83倍，今年力士持續看好MOSFET市場需求龐大，力士已與供應鏈積極協調擴增產能、完成調漲報價之幅度，整體效益在今年上半年浮現。力士2020年全年合併營收達6.79億元，受惠於公司兩大主要業務包括尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer、客製化之MOSFET產品成品及其他等良好的出貨表現，加上公司營運成本、費用管控得宜，推進力士去年下半年整體營運逆轉走出上半年虧損的陰霾，繳出2020年全年營業利益2438萬元、稅後淨利1466萬元、每股盈餘0.59元。

力士表示，2020年度雖因新冠肺炎疫情蔓延衝擊整體營運表現，但從全年客戶產業營收比重來看，筆電、智慧型手機、其他包括網通伺服器、電源供應器等消費性電子產品，分別為28.5%、33.2%、38.3%來看，隨著後疫情時期催動居家及遠距教學、辦公的宅經濟商機，帶動筆電應用領域之客戶因消費者需求增加，進而對於公司MOSFET產品的拉貨力道強勁升溫，創造公司2020年度來自筆電之業績明顯年增87%，加上美中貿易戰轉單效益、5G NR商轉化加速、全球8吋晶圓代工產能大吃緊等趨勢明確，公司更成功接獲訂單交期長、及其他客戶之轉單，自去年7月開始注入公司整體營運成長動能，挹注力士2020年全年度整體毛利率及營業利益率表現分別為19%、4%。力士董事會也決議2020年配發每股現金股利1.08元，股利配發率達1.83倍，以及2020年股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)分別較前一年度提升至3.38%、2.63%。力士3月合併營收為0.92億元，受惠於終端筆電(NB)、智慧型手機客戶等對於公司旗下MOSFET產品的需求大幅增加，加上持續與供應鏈協調擴增產能、以及調漲報價，帶動3月營收月增41.21%、年增108.6%，且改寫歷史單月營收新高紀錄的優異成績；累計2021年第一季合併營收達2.48億元，年增128.53%。展望2021年，由於全球疫情蔓延掀起居家辦公、遠距教學需求持續高漲，加上5G NR、WiFi6/WiFi6E等趨勢帶動品牌廠商開發新產品的研發腳步，力士仍看好MOSFET龐大的市場成長需求，目前不僅既有訂單出貨持續暢旺，面對因晶圓代工廠產能吃緊、投片成本及封裝成本增加的情形，力士亦已與供應鏈積極協調擴增產能、完成調漲報價之幅度，有望整體效益在今年上半年營運逐步發揮成果。

(時報資訊)