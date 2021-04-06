台鐵太魯閣列車出軌發生嚴重交通事故，券商公會、期貨公會及投信投顧等三公會基於社會公益責任，分別各捐助新台幣300元，合計900萬元，以協助照護受難者及其家屬。

三公會對於罹難、受傷國人及其家屬所受創傷同表表悼與關懷，並向救難及醫護人員致上最高敬意。

(工商 )