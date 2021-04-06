太魯閣出軌 券商、期貨、投信投顧3公會合捐900萬元 14:212021/04/06 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵太魯閣列車出軌發生嚴重交通事故，券商公會、期貨公會及投信投顧等三公會基於社會公益責任，分別各捐助新台幣300元，合計900萬元，以協助照護受難者及其家屬。 三公會對於罹難、受傷國人及其家屬所受創傷同表表悼與關懷，並向救難及醫護人員致上最高敬意。 台鐵人女兒面容消失 修復師含淚重建 最新一期財產申報出爐 林佳龍夫婦身價逾3億 (工商 ) #投信投顧公會 #券商公會 #期貨公會 #捐款 #太魯閣號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「阿姑」周遊慰勞太魯閣號救災警消弟兄 率明星獅子會、玲瓏心基金會捐60萬加菜金 13:542021/04/06 娛樂 太魯閣事故返國家屬再增2人 指揮中心：今明將抵台 14:402021/04/06 生活 康和投顧預期本周指數區間16,300-16,800點 09:002021/04/06 財經 星宇航空擬提告造假捐款300萬 男網紅道歉了 15:252021/04/06 生活 太魯閣捐款專戶遭轟爆 藍委揭民進黨黑歷史：斑斑可考 12:102021/04/06 政治 嗆台鐵白目致火車出軌 民宿業者自曝非法營業下場 12:142021/04/06 生活 自駕比較安全 他喊不搭遊覽車、火車 網打臉：是假象 13:052021/04/06 生活 高雄台首位女道長 超度太魯閣號亡魂 04:102021/04/06 地方新聞 太魯閣號事故 陸媒高度關注 04:102021/04/06 焦點新聞 現身司機員靈堂 林佳龍：任務已經完成 10:222021/04/06 政治 捐款助太魯閣PO文挨轟炫耀 她動怒回嗆酸民：這些人真噁心 08:302021/04/06 娛樂 財經熱門新聞 車用晶片荒有解 瑞薩替代工廠找到了 - 財經 1分鐘讀財經》友達群創打入特斯拉供應鏈 車載面板市占排名攀升 - 財經 飆上16600 散戶這回吃掉外資？搶5檔漲價股別被洗掉 - 財經 台塑越鋼獲利 上半年樂觀破百億 - 財經要聞 - 工商時報 何家退出永豐餘 謝金河揭背後玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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