櫃買中心24日表示，配合上櫃公司109年度財務報告公告，精心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，首週於3月29日及30日分別推出「半導體」及「櫃買特色(一)」二場，將於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），歡迎投資人踴躍至線上觀看。

櫃買中心表示，半導體族群位居臺灣電子產業領頭羊角色，半導體類股市值在整體櫃買市場占比更逾3成以上，其景氣變動與資本市場的波動息息相關，3月29日（下周一）邀請全球IC導線架大廠長科*（6548）、半導體設備零組件廠意德士（7556）、金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）與電源管理IC廠商杰力（5299）等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心指出，上櫃公司產業類別多元，產業聚落完整，3月30日（下周二）將邀請3家在相關領域表現優良的「櫃買特色」企業，分別為台灣最大的烤漆與噴頭表面塗裝螺絲廠世豐（2065）、國內螺絲專用線材領導廠商強新（5013）及品牌家具連鎖門市公司詩肯（6195）線上直播說明。

櫃買系列業績發表會主題豐富，後續還有「生技醫療」、「智慧科技」、「富櫃200」、「休閒生活」、「電機機械」及「櫃買特色(二)」等主題，由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是投資人進一步瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。

各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，可查詢櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）。

(工商 )