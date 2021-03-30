櫃買中心系列業績發表會，繼昨（29）日首場「半導體」主題的長科*（6548）、意德士（7556）、杰力（5299）後，今日「櫃買特色（一）」主題業績發表會登場，由世豐（2065）、強新（5013）、詩肯（6195）等3家上櫃公司線上直播說明最新業績表現。

櫃買中心指出，上櫃公司產業類別多元，產業聚落完整，今日第二場主題業績發表會，邀請3家在相關領域表現優良的「櫃買特色」企業，分別是台灣最大的烤漆與噴頭表面塗裝螺絲廠世豐（2065）、國內螺絲專用線材領導廠商強新（5013）、品牌家具連鎖門市公司詩肯（6195）等參與。

櫃買4月間還有：「生技醫療」、「智慧科技」、「富櫃200」、「休閒生活」、「電機機械」及「櫃買特色（二）」等六場次主題業績發表會，共18家上櫃公司將陸續登場，由經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是投資人進一步瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。

櫃買各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，而各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」），提供投資人點閱觀看。

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