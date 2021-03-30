小米集團於3月29日舉辦發表會，宣布小米11系列全新四款新機，分別是小米11 Ultra、小米11i、小米11 Lite 5G及小米11 Lite (4G)。同時發表小米智慧穿戴裝置 – 「小米手環6」以及可供打造智慧家庭影院的「小米智慧投影機 2 Pro」。

【小米手環6：讓用戶永遠領先一步做足準備】

作為全球頗受歡迎智慧穿戴裝置的最新一代產品 – 小米手環6，擁有更大的1.56吋AMOLED螢幕，提供326PPI解析度，比前一代多出約50％的屏幕空間。小米手環6將其運動模式選項增加了一倍，提供共30種多樣且具挑戰性的運動模式，同時更提供6種常見運動活動的自動偵測功能。另外，小米手環6還整合一系列健康功能，包括血氧飽和度測量、心率監測、進階的睡眠追踪功能等等。

小米手環6建議售價為歐元€44.99元。小米台灣指出，正評估是否引進小米手環6；如有更進一步訊息，將於小米台灣官方粉絲專頁公布。

【小米智慧投影機 2 Pro：讓家庭影院加入智慧家庭行列】

小米智慧投影機 2 Pro將電影院級的體驗帶進家庭中，以1920 x 1080 FHD畫質及高達1300 ANSI流明的亮度，同時支援HDR10以增強色彩對比度，讓視覺體驗更加真實震撼。小米智慧投影機 2 Pro內建10W揚聲器，並支援DTS-HD和Dolby Audio，提供出色的音效表現。同時，以自動全方位梯形校正，讓使用者能輕鬆地完成投影，擺脫繁瑣的前置作業。小米智慧投影機 2 Pro搭載Android TV系統，提供琳琅滿目的娛樂選擇，並啟用了Chromecast和Google Assistant，用語音功能讓小米智慧投影機 2 Pro成為智慧家庭新的中繼站。

小米智慧投影機 2 Pro將電影院級的體驗帶進家庭中，可惜台灣小米指出暫時無引進台灣的計畫。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

小米智慧投影機 2 Pro建議售價為歐元€999元。小米台灣指出目前暫無引進小米智慧投影機 2 Pro的規劃；如有任何最新訊息，將於小米台灣官方粉絲專頁另行公布。

(科技)