外貿協會9日宣布，台灣機械工業公會與外貿協會共同主辦台北國際工具機展線上展15日如期正式登場，總計968家廠商報名參展，近1千家國外買主報名，創下國內舉行線上展參展廠商最多一次的紀錄。

貿協指出，貿協及機械公會身為2021年台北國際工具機展主辦單位，已為全球近千家參展商打造兼具客製化與人性化的線上展，這也是目前台灣國際專業展中，廠商參與線上展覽家數最多，其中外商部分約佔20％，可見後疫新常態下，虛實整合的展覽呈現方式，已逐漸為廠商所接受。

貿協及機械公會指出，台北國際工具機展線上展依據產品及展區做分類，15日正式上線，參展商可透過語音、視訊與文字對談，全球參觀者可突破時空限制，拓展數位商機。參觀者可依展館入口區的十大展區分類，或是使用關鍵字搜尋參展商與產品，主辦單位會依買主需求，比照實體展，與參展廠商進行1對1會議預約及洽商。

貿協表示，貿協全球駐點火力全開，洽邀國外參觀者進行預登，並透過媒合機制促成與參展商進行視訊洽談，目前已有近千名來自澳洲、土耳其、俄羅斯、巴西、加拿大等國買主預登或登記報名洽談會。

貿協指出，主辦單位除線上虛擬攤位及產品展示外，也規劃搭配TIMTOS Glimpse的「智慧製造．工廠巡禮」、TIMTOS Studio線上新品發表、TIMTOS Factory Live工廠直播、智慧機械論壇及線上採購洽談會等多元化周邊活動，藉此促成進一步商機及交流。

貿協表示，台北國際工具機展線上展的大廳Live TV也會隨時播映目前直播節目，德國西門子、推動智慧工廠的友嘉集團，以及五軸同動的專業製造大廠華銳精機等公司，都將介紹第一手資訊與產品。

此外，為鼓勵國內業者多上線參觀體驗，凡是國內參觀者與參展廠商每交換1張電子名片，即可獲得100枚金幣，交換50張電子名片獲5千枚金幣者，有機會抽到參觀下屆TIMTOS實體展來回高鐵票。至於國外參觀者，有機會抽到下屆參觀TIMTOS實體展來回直航機票或iPhone。此外，所有參觀者皆可免費獲本屆線上展參展廠商名錄。

貿協指出，全新TIMTOS線上展形式將為全球金屬加工製造業帶來創新商機及體驗，TIMTOS定位更已從傳統CNC走向智慧製造，從以往注重硬體，至今因應疫情軟硬兼顧，相關趨勢及應用皆可在TIMTOS Online搶先體驗。

(工商 )