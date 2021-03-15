國美館將推出德國攝影巨擘湯瑪斯．魯夫攝影作品個展。（國美館提供／陳淑芬台中傳真）

繼近年來多檔攝影藝術主題展覽，國美館將在3月底推出德國攝影家湯瑪斯．魯夫攝影作品個展「影像之後」。國美館15日表示，新作《中國樣板畫》系列首度在亞洲地區露臉，此展幾近呈現湯瑪斯．魯夫近年完整作品。

國美館近年積極規劃攝影藝術主題展覽，包括2018年的「回望—台灣攝影家的島嶼凝視 1970s-1990s」、2019年的「影像焦慮」、「透視假面：甜楚現代性」等多檔攝影展，將再於今年3月27日推出德國杜塞爾多夫學派著名代表人物、當代極具影響力的攝影師湯瑪斯．魯夫（Thomas Ruff）大型攝影個展。

國美館表示，此展自魯夫於1979 年創作以來的31個系列作品，選出15系列的105組件創作，分為「系列創作：中國樣板畫」、「攝影史的轉折點」、「天文學」、「影像類型」、「新聞報導」等，幾乎展現出湯瑪斯．魯夫近年來的完整作品，值得一提的是，其中新作「中國樣板畫」系列是首次在亞洲地區展出。

策展馬丁．格曼（Martin Germann）指出，魯夫的作品雖不斷變換的主題，但背後都有同樣的動機，他愈來愈少檢視視覺世界，而著重於世界的構成過程。

(中時 )