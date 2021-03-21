美國與大陸在首場外交高層會議上爆發口水戰。

拜登最近公開批評俄羅斯總統普丁是「劊子手」，在美中首輪外交高層會議上，美陸又爆發口水戰、雙方你來我往，外媒分析，拜登上任2個月來，外交風格逐漸嶄露頭角，顛覆外界先前走回傳統老路的看法，對外宣告絕對不是溫和有禮路線，而是強硬的直球對決風格。

法新社報導，和前總統川普的推特治國風格相比，在拜登上台前，外界普遍預期這名外交老手的外交政策將回歸傳統路線，不過日前拜登接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪時公開稱俄羅斯總統普丁是「劊子手」，18日美中首場外交高層會議的致詞上，美陸雙方又爆發口水戰、措辭強硬，都顯示拜登對大陸、俄羅斯採取不容妥協的態度，對外宣告外交風格不走溫和有禮路線，而是直截了當的強硬風格。

這並非拜登頭一次在應對普丁、大陸國家主席習近平時展現自信及盛氣凌人的姿態，2月初，拜登就曾警告陸、俄不斷推動威權主義，針對習近平，他直白稱習近平「骨子裡沒有一點民主」，更在農曆除夕夜和習近平通完電話後警告，美國如果再不調整對陸政策，「中國就會吃掉我們的午餐。」

針對普丁，他強調自己的應對方式將和川普非常不同，指出俄羅斯挑釁行動讓美國折服、干預美國大選、網攻、毒死自己人的日子已經結束。

拜登上任以來的強硬態度令人側目，令人聯想到川普，不過華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員萊特（Thomas Wright）分析，兩人的政策脈絡仍不同，川普和美國盟友之間有大問題，對盟國比對對手更容易生氣，拜登的強硬措詞則是希望打擊威權主義、捍衛美國價值以及人權，拜登甚至希望舉辦民主國家元首峰會。

更令人驚訝的是，外交資歷豐富、從來不曾和魯莽沾上邊的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日竟直接在2+2美中高層會談上抨擊北京威脅全球穩定秩序，激起大陸外交部長王毅反擊這不是待客之道。

保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）專家卡拉方諾（James Jay Carafano）評論布林肯的做法絕對是正確的，對陸強硬對拜登政府毫無損失，而且對大陸、俄羅斯強硬受到兩黨一致支持，「大家都想要強硬。」

不過他也指出，這些口頭行動都無濟於事，川普試圖和普丁有良好的溝通，但普丁還是普丁，拜登聲稱要對普丁強硬，普丁還是會像普丁。

(中時新聞網)