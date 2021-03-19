美中阿拉斯加外交會談 雙方砲火四射各自堅持立場

美國前總統川普下台，拜登接任後，美中外交的確揭開新頁，不過卻充滿了煙硝味。

CNN新聞網19日的分析指出，最初消息傳出，美中本周會在阿拉斯加會談時，各方還有某種程度的樂觀，以為在川普執政末期，雙方關係幾乎破裂後，如今能重新建立新關係。

就在上個月拜登和中國大陸國家主席習近平首次通話後，18日參加阿拉斯加會談的中方外長王毅當時說，近年來中美關係脫離常軌，陷入建交以來最困難局面，根源在於「美國前政府」出於政治需要，對中國走向和政策作出嚴重誤判和歪曲解釋，遏制打壓中國。

(中時新聞網)