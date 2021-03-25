日本政府表示，朝鮮25日至少發射兩枚彈道飛彈。同時，這也是自美國總統拜登於元月宣示就職後，朝鮮首次發射新型導彈。另外，經美國事後證實，朝鮮21日也曾發射兩枚低階短程導彈，現在看來，似乎是在為25日暖身之用。同時，也在催促美國快點決定，與朝鮮未來關係將如何定調。

經聯合國安理會決議後，目前朝鮮是不可擁有彈道導彈。若25日清晨，朝鮮真有試射飛彈一事，朝鮮與美國甚至其它鄰國關係，將增添更多變數。

韓國軍方表示，至少發現有兩枚妾身未明的疑似飛彈，從朝鮮東海岸的咸鏡北道(Hamgyong Province)向東海發射。

美國參謀長聯席會議(Joint Chiefs of Staff, JCS)也指出，韓國與美國情報單位，正在分析這些疑似導彈數據，希望能獲得更多資訊。

同時，韓國青瓦台也立即召開國安緊急會議。美國方面也證實，朝鮮25日早上發射的疑似飛彈，是之前沒看過的。不過，並沒有進一步有關數量或類型等詳細訊息提供。

日本首相菅義偉表示，這兩枚就是彈道導彈，並落在日本專屬經濟海域之外。堅毅委補充，當4月訪美時，將好好與拜登討論朝鮮所有問題。

就在朝鮮發射不久，日本海岸巡邏隊除了向附近作業船隻蒐集情報外，也警告不要接近任何落海的發射物。

美韓官員指出，21日朝鮮曾發射兩枚短程巡航導彈，但拜登卻好像沒事一樣，試圖淡化朝鮮的行為。至於拜登政府，也依然願意跟金正恩進行對話。

軍武專家表示，朝鮮25日的試射，單純來說是要對21日那一次，來進行精準度矯正之用。同時，也向美國秀肌肉，表示正在精進其軍事武器。朝鮮試射此舉，也是暗示若國際社會沒與朝鮮達到協議共識，朝鮮也是有能力可以做一些事情的。

拜登遲未表態對朝鮮外交政策，但朝鮮也指出，若美國還是沒有釋出善意，包括放棄美韓聯合軍演等，朝鮮將不會與美國對話。

美國政府於24日表示，與朝鮮外交政策已在收尾階段，可望於下周接待日本與韓國雙方國安顧問時，再仔細討論一番。

(時報資訊)