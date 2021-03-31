投資人押注大規模財政激勵措施和疫苗加速擴大接種，將有助於美國帶領全球從疫情中復甦，周三美元兌日圓匯率刷新一年高點，與其他主要貨幣之間的匯率亦逼近數個月高點。

美國總統拜登周一宣布在4月19日之前，9成美國成年人都將擁有接種疫苗的資格，之後他將於周三晚些時候公布其備受注目的基礎建設計畫，並將概述他將如何支付這個總規模介於3兆至4兆美元的方案。

美元指數在周二飆升至93.357高點之後，目前仍守穩在93之上。自3月初的近90開始起漲以來，美元指數本月料將創下2016年以來最強勁的單月表現。

周三亞洲時段，目前美元兌日圓刷新一年高點，站上110.48日圓。美元兌歐元仍守在周二創下的近5個月高點，報1.1711美元兌一歐元。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）外匯策略師Carol Kong在給客戶的報告中表示，美國經濟表現突出，將在近期內持續為美元帶來支撐。而日圓匯率將受到美元整體走強的趨勢所推動，到年底美元可能會升至113日圓。

美國公債殖利率飆升，亦為美元帶來支撐。美國債息揚升，使美元投資更具吸引力。周二稍早，美國10年期指標公債殖利率一舉漲破1.77%，創下14個月新高。

除了拜登的基建大計之外，投資人也將密切關注本周五公布的美國非農就業報告。目前聯準會決策官員一直以疲弱的就業市場為由，堅守其「更長時間維持超低利率」的政策立場，這雖然提振了美國經濟成長前景，但也引發對通膨急升的擔憂。

在其他主要貨幣方面，澳元兌美元小升至0.7608美元，在上周跌至今年來新低0.7564美元後持續進行盤整。

中國人民幣在離岸市場約報6.57兌一美元，較周一與周二創下的去11月以來新低6.5838兌一美元反彈。

比特幣目前在5.9萬美元上下狹幅波動，正試圖反攻本月初創下的歷史高點61,781.83美元。繼Visa之後，PayPal周二也宣布已推出「加密貨幣結帳」服務，讓美國用戶可以使用其持有的加密貨幣向全球網路商家付款。

(時報資訊)