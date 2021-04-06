買盤進場，日本橡膠期貨反彈走高；受惠於美國強勁的經濟數據，其中服務業和就業報告利好預期，鼓舞投資人信心，加上中國假期後返市，買盤積極回補，上海期膠勁漲0.8%，同步也推助大阪期膠反彈上漲。

周二(4/6)截至台北時間11:10止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標9月期貨漲0.3日圓，報每公斤251日圓，早盤一度觸及251.9日圓高點；而上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨上漲105元人民幣，收於每噸14090元人民幣。(商品行情網)

(時報資訊)