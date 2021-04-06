《商情》買盤進場 大阪橡膠反彈走高 11:432021/04/06 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，日本橡膠期貨反彈走高；受惠於美國強勁的經濟數據，其中服務業和就業報告利好預期，鼓舞投資人信心，加上中國假期後返市，買盤積極回補，上海期膠勁漲0.8%，同步也推助大阪期膠反彈上漲。 周二(4/6)截至台北時間11:10止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標9月期貨漲0.3日圓，報每公斤251日圓，早盤一度觸及251.9日圓高點；而上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨上漲105元人民幣，收於每噸14090元人民幣。(商品行情網) 台灣櫻花早盤股價續創新高 《時來運轉》運彩3千元串6關 抱回56萬元獎金 (時報資訊) #期貨 #日圓 #大阪 #買盤進場 #橡膠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》Q2權證標的 上櫃228檔 08:192021/04/06 財經 桂盟早盤股價創波段新高 10:132021/04/06 財經 《期貨》三大期指齊揚 4月台指期飆漲211點 09:102021/04/06 財經 美就業強勁 全球股市歡呼 04:102021/04/06 財經要聞 《半導體》聯發科5G策略奏效 外資續喊買、上看1362元 10:352021/04/06 財經 福原愛脫手「東京不倫宅」扛千萬房貸連夜搬家 09:592021/04/06 娛樂 誇口造假就送百萬 陳力豪遭討賞金 04:102021/04/06 社會新聞 台積電完成填息 台股早盤大漲近200點 09:252021/04/06 財經 《櫃買市場》上櫃去年獲利靚 鈊象奪EPS王 08:042021/04/06 財經 《盤中解析》台積填息圓滿 16804攻頂秀 10:352021/04/06 財經 《櫃買市場》上櫃3公司 明恢復普通交割 08:042021/04/06 財經 財經熱門新聞 家人借錢All in被套牢上網求助 過來人建議被推爆 - 財經 台塑越鋼獲利 上半年樂觀破百億 - 財經要聞 - 工商時報 台積電旗下采鈺科技6日以每股240元掛牌興櫃 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》友達群創打入特斯拉供應鏈 車載面板市占排名攀升 - 財經 大立光：4月拉貨動能恐下滑 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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