因美國3月份生產者物價指數(PPI)優於市場預期，顯示出經濟走勢趨穩，使投資人對經濟復甦態度轉為樂觀，削弱黃金避險需求，令金價走跌；截至台北時間4月12日上午10點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金下跌6.5美元，報每盎司1738.3美元。

5月白銀下跌0.205美元，報每盎司25.12美元。

7月白金下跌11.3美元，報每盎司1198美元。

6月鈀金下跌4美元，報每盎司2632美元。(商品行情網)

(時報資訊)