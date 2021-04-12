《商情》黃金亞洲電子盤續跌 11:082021/04/12 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國3月份生產者物價指數(PPI)優於市場預期，顯示出經濟走勢趨穩，使投資人對經濟復甦態度轉為樂觀，削弱黃金避險需求，令金價走跌；截至台北時間4月12日上午10點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 6月黃金下跌6.5美元，報每盎司1738.3美元。 5月白銀下跌0.205美元，報每盎司25.12美元。 7月白金下跌11.3美元，報每盎司1198美元。 6月鈀金下跌4美元，報每盎司2632美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 航運景氣爆炸能撐多久？謝金河：散戶注意3件事 - 財經 友達群創還能追嗎 鄉民遙想當年看過同樣新聞 - 財經 南亞新投資 聚焦半導體材料 - 財經要聞 - 工商時報 進台積電要有6大覺悟 過來人血淚指證「爆料是真的」 - 財經 史上最快 金控累計獲利 2千億在望 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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