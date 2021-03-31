美國總統拜登周三將前往匹茲堡（Pittsburgh）這個他在2019年展開總統競選活動，以及工會歷史悠久的美國城市公布其龐大基礎建設方案的首階段計畫，據悉這項計畫的規模將達到2兆美元，且為了應付這項支出，美國政府擬將公司稅稅率從21%提高至28%。

彭博援引消息人士報導，白宮首席經濟顧問狄斯（Brian Deese）周一向民主黨議員表示，這一部分的基建計畫為期8年，支出規模約為2兆美元。另一名消息人士則表示，為了支應這項計畫，美國政府將把公司稅稅率從21%提高至28%，並分為15年支付。此外，政府也擬向企業的全球獲利課稅。

日前媒體報導，拜登將推動一項名為「重建美好未來」的計畫（Build Back Better），以改善傳統的道路、橋樑、供水系統與公共建物等，並解決氣候變化與貧富差距等內政問題，總支出規模可能介於3兆至4兆美元之間。

白宮發言人薩琪周日在接受媒體訪問時表示，拜登總統的基礎建設升級計畫將分拆成為兩個獨立的方案，周三將公布該計畫的第一個部分，其重點在於重建公路與鐵路等項目，並將在間隔數周之後，也就是在4月公布第二部分計畫，將推動有關醫療保健與兒童保育的巨額投資。

此外，拜登也將呼籲進行國內製造與研發方面的投資。媒體報導，拜登幕僚認為分拆這個龐大的方案，並首先推動道路與橋樑建設項目，可能較容易獲得共和黨支持。不過，共和黨已表態反對加稅，參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）此前曾表示：「我們一點都不想利用加稅來支應基礎建設」。

(時報資訊)