《商情》黃金亞洲電子盤走高 11:262021/04/06 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元走跌，加上美國公債殖利率回落，以及市場擔心拜登政府提出大規模基礎建設方案會引發通膨，支撐黃金避險需求，因此拉抬金價走高；截至台北時間4月6日上午11點05分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 6月黃金上漲6美元，報每盎司1734.8美元。 5月白銀上漲0.24美元，報每盎司25.02美元。 7月白金上漲5.2美元，報每盎司1215美元。 6月鈀金上漲4.3美元，報每盎司2659美元。(商品行情網) 《商情》買盤進場 大阪橡膠反彈走高 《熱門族群》陽明將解封剽悍 長榮翻紅跟風漲 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #走高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》台積補漲 13天填息達陣 10:182021/04/06 財經 《證交所》上市公司 2020年營收獲利雙創高 08:042021/04/06 財經 台灣櫻花早盤股價續創新高 10:392021/04/06 財經 《韓股》韓股小跌 LG電子逆勢大漲 11:432021/04/06 財經 《興櫃股》台積電小金雞 采鈺登興櫃股王 11:262021/04/06 財經 《盤中解析》台積填息圓滿 16804攻頂秀 10:352021/04/06 財經 《期貨》三大期指齊揚 4月台指期飆漲211點 09:102021/04/06 財經 《電子零件》PULSE ELECTRONICS控訴案 湧德獲判未侵權 11:092021/04/06 財經 新北碧潭風景區新亮點 700坪「灣潭兒童遊戲場」蝴蝶意象啟用 11:532021/04/06 生活 《台北股市》周線多頭排列 聚焦Q1財報 08:362021/04/06 財經 《商情》好壞消息參半 紐約期棉微跌 10:182021/04/06 財經 財經熱門新聞 家人借錢All in被套牢上網求助 過來人建議被推爆 - 財經 台塑越鋼獲利 上半年樂觀破百億 - 財經要聞 - 工商時報 台積電旗下采鈺科技6日以每股240元掛牌興櫃 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》友達群創打入特斯拉供應鏈 車載面板市占排名攀升 - 財經 大立光：4月拉貨動能恐下滑 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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