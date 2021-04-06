因美元走跌，加上美國公債殖利率回落，以及市場擔心拜登政府提出大規模基礎建設方案會引發通膨，支撐黃金避險需求，因此拉抬金價走高；截至台北時間4月6日上午11點05分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金上漲6美元，報每盎司1734.8美元。

5月白銀上漲0.24美元，報每盎司25.02美元。

7月白金上漲5.2美元，報每盎司1215美元。

6月鈀金上漲4.3美元，報每盎司2659美元。(商品行情網)

《商情》買盤進場 大阪橡膠反彈走高
《熱門族群》陽明將解封剽悍 長榮翻紅跟風漲

(時報資訊)

#報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #走高