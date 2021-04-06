美財長葉倫 力倡全球最低稅提議 10:132021/04/06 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在美國總統拜登計畫調高企業稅率之際，財長葉倫在5日一場演講，卻拋出全球最低稅的議題，並表示正與20國集團（G20）商討該提議是否可行。 根據葉倫在芝加哥全球事務委員會的演說文稿，她說目前正與G20致力，希望能在全球最低企業稅上達成協議，以阻止各國爭相把企業稅率降至最低。 葉倫過去曾說過，欲透過經濟合作暨發展組織尋求國際性的稅制協議，為包括數位服務等設立國際的課稅標準。 美就業強勁 全球股市歡呼 《紡纖股》東華停產亞克力棉 營收股價雙趴 (工商 ) #全球 #葉倫 #全球最低 #提議 #拜登 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄5D、7D劇院 連假拚場 04:102021/04/06 產業．科技 桂盟早盤股價創波段新高 10:132021/04/06 財經 亞馬遜大徵才 催動全球就業 04:102021/04/06 全球財經 王毅與日外相通電話：保持起碼尊重 不要把手伸得太長 10:052021/04/06 兩岸 《國際經濟》拜登「大基建」首部曲登場 美國經濟短空長多(一) 09:272021/04/06 財經 《國際經濟》拜登「大基建」首部曲登場 美國經濟短空長多(二) 09:272021/04/06 財經 《台北股市》股市泡沬化？後QE保留現金彈性 09:102021/04/06 財經 《熱門族群》拜登端牛肉 網通、半導體拚分杯羹 09:102021/04/06 財經 全球新冠疫情重災區 印度單日確診衝破10萬人 04:102021/04/06 全球財經 高軟進擊的巨人 揪粉搶救居民 04:102021/04/06 地方新聞 《盤中解析》台積填息圓滿 16804攻頂秀 10:352021/04/06 財經 財經熱門新聞 家人借錢All in被套牢上網求助 過來人建議被推爆 - 財經 台塑越鋼獲利 上半年樂觀破百億 - 財經要聞 - 工商時報 台積電旗下采鈺科技6日以每股240元掛牌興櫃 - 財經 - 工商 大立光：4月拉貨動能恐下滑 - 財經要聞 - 工商時報 15檔造市候選股 搶卡位 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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