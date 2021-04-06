在美國總統拜登計畫調高企業稅率之際，財長葉倫在5日一場演講，卻拋出全球最低稅的議題，並表示正與20國集團（G20）商討該提議是否可行。

根據葉倫在芝加哥全球事務委員會的演說文稿，她說目前正與G20致力，希望能在全球最低企業稅上達成協議，以阻止各國爭相把企業稅率降至最低。

葉倫過去曾說過，欲透過經濟合作暨發展組織尋求國際性的稅制協議，為包括數位服務等設立國際的課稅標準。

(工商 )