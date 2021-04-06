針對後市看法仍不變，原則上除非美股提前波段大跌下去(機率不大，因美股也將進入超級財報周)，否則台股頂多短線震盪，仍會先往上反應第一季財報利多。

當4月15日台積電法說會後~5月初，隨時就得提防融券回補近尾聲和第一季財報利多反映近尾聲時，準備做一波漲多回檔修正。一旦破季線則小心先多殺多下去回測年線上下後才會再往上攻。

拜登宣布2兆美元基礎建設利多背後，接下來要留意否會加稅(企業稅從21%~28%)，萬一國會真的通過的話，則股市短期一定會往下反映加稅導致企業獲利減少的利空。

(時報資訊)