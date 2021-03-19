美中會談18日登場，但雙方一坐下來就開始互嗆；原本只有2分鐘的開場發言，最後演變為1小時的「口水互噴戰」。

美國與中國大陸為期兩天的國安與外交會談，18日於美國阿拉斯加州安克拉治市(Anchorage)登場。早在雙方走上談判桌前，美國國務卿布林肯就高調嗆聲大陸部分行動威脅以國際法為基礎的國際秩序；會議開始後，更是圍繞在新疆、台海、香港等議題激烈交鋒，陸方更指控美國不能代表全世界發言，美國內部有人權與民主問題。激烈交鋒下，布林肯直接要求媒體鏡頭照著他，來回應陸方指控。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，在雙方還沒正式坐下來前，而僅是會前開場聲明時，彼此便激烈言詞交鋒。雙方會戰的導火線為中國大陸官員發表對美國民主的評論；這番言論引起布林肯的不滿，瞬間要求攝影機照向他並發表言論反駁，進而引發兩方激烈交鋒。

起初，美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)在會議一開始就先表達立場，美方不會尋求衝突，但「歡迎激烈競爭」，華府會為自己的原則、人民與盟友站出來。

布林肯則進一步補槍，表示華府對於新疆、香港與台海情勢深表關切；甚至是北京駭客對美國發動的網路攻擊，以及對美國全球夥伴的經濟脅迫，都已威脅以國際法為基礎的全球穩定秩序。

對此，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪則反唇相譏，美國才是利用軍事與經濟力量對他國施壓的國家。美國對國家安全一詞的濫用，已威脅到國際貿易的未來。新疆、香港與台灣都是中國大陸不可分割的一部分，北京反對美方干涉其內政，美國應拋棄冷戰思維與對衝突的執著。

楊潔篪還說，美國自己才是網路攻擊的「第一名」。美國內部有穩定問題與人權汙點，而這已威脅到美國利益。美國應該改變自我形象，停止在全球各地傳播自己的民主理念。甚至，美國國內人民也對其民主制度缺乏信心。相較之下，中國大陸領導人在民意測驗中，得到民眾的廣泛支持。

他強調，美國根本沒有為其他國家發言的權利，美國不代表世界，只能代表美國政府自己。中國大陸外交部長王毅也補充，「北京不接受美國無端的指責」。

此語一出，瞬間引來布林肯的回擊。布林肯直接表示「等一等」，「請讓我稍稍補充先前的談話」，並要求媒體拍攝他。他強調，在與各國盟友等100名官員談話中，各國對美國回歸深感滿意。美國開始與盟友、夥伴重新接觸，過程中也聽到這些國家對北京正採取部分行動感到關注。

對於楊指責的美式民主，布林肯強調「美國領導凸顯的是一個不斷尋求更完美的聯盟」。在這個定義下，美國承認自己的不完美之處。美國會犯錯，但也會退一步並反思、修正己過。

綜觀整個歷史，美國不斷地公開、透明這些錯誤，而不是無視或假裝不存在。這過程很痛苦，有時很醜陋；但作為一個國家，每一次美方都藉此變得更強大、更好且更團結。布林肯援引拜登還是副總統時，跟習近平的談話。當時拜登強調，和美國一起博弈從來都不是好選擇，這句話迄今依舊適用。

據CNN報導，開會迄今，中國大陸指控美國代表在整個會議過程態度都「居高臨下」，而美官員則反唇北京代表「譁眾取寵、聚焦在公開作秀，華而不實，根本想讓自己立於不敗之地」。甚至，原本雙方在會談前就說好開場聲明只有2分鐘，最後卻演變為逾一小時的「激烈口水互噴戰」。

美國官員更表示，大陸官員似乎把戲劇效果看得比實質內涵還重要。美方的聲明稿更直斥陸官員才剛入場就馬上違反議事規則。雙方本已說好每人發言2分鐘，布林肯與蘇利文發言時間符合此依規則；相較之下，北京代表團一講就是20多分鐘。

美官員還提到，美國代表團來到安克拉治市，致力於製定讓雙方接觸能充滿活力的規則、利益與價值。「我們會持續既定計畫，我們也深知北京誇大的外交演說是說給國內觀眾聽的」。

CNN認為，美國與中國大陸激烈的交鋒，反而凸顯出拜登政府面對的是一個日益成長、且愈來愈有自我見解的政府；讓拜登政府困擾的是，此時美國政府內部仍面臨嚴峻的挑戰，而這個小辮子恐怕會被北京抓得緊緊的。換言之，誠如布林肯所說的大陸已成為「21世紀最大的地緣政治挑戰」，美國與中國大陸之間的關係也正走入深水區，而顯得令人擔心而又困難。

(中時新聞網)