美股三大指數24日全部收跌，科技族群跌得最多。類股輪動下，市場從科技股轉向高價值與景氣相關股票。至於美國聯準會(FED)主席鮑爾參院聽證表示，不擔心美公債殖利率上升。同時，美財長葉倫持續護航正在實行的1.9兆美元紓困方案。新冠疫情封城方面，德國政府髮夾彎，又改口說四月復活節假期不會封鎖。道瓊工業指數小跌3.09點或0.01%，收32420.06點。那斯達克指數大跌265.81點或2.01%，收12961.89點。標普500指數跌21.38點或0.55%，收3889.14點。

24日美國公債殖利率下滑，標竿10年期的下降1.3個基點至1.629%。

美FED主席與美財長，24日繼續國會聽證會，這次的對象是參議院。與23日至眾議院聽證大同小異，這兩位掌握全球景氣脈絡的美國經濟高官，異口同聲都認為，美國景氣復甦會比預期來得要快。不過，全面復甦並不有這麼快。

FED主席鮑爾預計，2021年美國經濟將強勁成長，並不擔心美國公債殖利率上升，因為這是反應疫苗接種率增加，使得景氣前景更加光明。FED也補充，要是公債殖利率失控才要擔心，言外之意就是現在債市表示是正常的。

財長葉倫表示，全力支持上周剛通過的1.9兆美元疫情紓困案。日後，景氣與就業率好轉後，聯邦補助就會慢慢撤掉，但不是指目前而言。此外，葉倫的開場白是新冠疫情如何影響美國房市，並指出有十分之一的美國人無法準時付房貸，也有近五分之一的民眾繳不出房租。甚至，還有高達2200萬人沒錢吃飯。

對於銀行業派發利息與股票回購一事，這位美財長認為，這些金融機構的體質不錯才能這樣做。

在被外界強力砲轟後，德國總理梅克爾24日改口，對日前說過四月復活節要封城一事，突然髮夾彎並公開對德國民眾道歉。梅克爾表示，先前是因為自己考慮不周，才會宣布德國延長封鎖期至4月18日。

24日美股中，因科技類股疲弱，導致那指大跌。不過，能源，工業與金融族群走高，航空相關業者也出現反彈。因長榮海運貨輪擱淺，意外導致蘇伊士運河斷航，也讓原油價格止跌回升。同時，能源類股也出現上漲情況。所以，雪佛龍漲2.68%，陶氏也漲2.12%。

跌2.27%的英特爾，計畫興建晶圓代工新廠，與台積電和三星電子直接面對面競爭，欲以200億美元投資計畫，站穩全球晶片製造領先地位。

金融服務平台Robinhood開始推進上市計劃，並已向美國證券交易委員會遞件申請。不過該公司表示，尚未確定將發行多少股或價格區間是多少。Robinhood在2020年融資6.6億美元，當時市值約117億美元。

特斯拉收跌4.8%，這家美國電動車大廠，直接在官網上表明，支持使用比特幣購買自家汽車產品。

(時報資訊)