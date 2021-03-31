逐洞賽｜證券分析師吳磊光

證券分析師吳磊光表示，美國10年期公債殖利率30日回升至1.77％，創近14個月以來最高，半導體科技股的下挫也拖累美股走勢，加上國際油價走跌進一步抑制指數，紐約西德州原油期貨早盤一度大跌超過6％，反應市場在期待經濟重啟時，仍擔憂供需過剩的問題。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周表示，美國國會的強力財政援助和疫苗分配加速下，在未來某一時刻會收回經濟刺激政策，只是現在還不是時候。

個股方面，本周納入投資組合的同致，特斯拉將降低車價衝營收，其概念股同步受惠。

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