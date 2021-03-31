逐洞賽｜證券分析師吳磊光 17:102021/03/31 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證券分析師吳磊光表示，美國10年期公債殖利率30日回升至1.77％，創近14個月以來最高，半導體科技股的下挫也拖累美股走勢，加上國際油價走跌進一步抑制指數，紐約西德州原油期貨早盤一度大跌超過6％，反應市場在期待經濟重啟時，仍擔憂供需過剩的問題。 美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周表示，美國國會的強力財政援助和疫苗分配加速下，在未來某一時刻會收回經濟刺激政策，只是現在還不是時候。 個股方面，本周納入投資組合的同致，特斯拉將降低車價衝營收，其概念股同步受惠。 逐洞賽｜證券分析師吳磊光 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 (工商 ) #同致 #證券分析師 #吳磊光 #逐洞賽 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:192021/03/30 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:192021/03/30 財經 《國際金融》銀行股彈升2％ 歐股逼近歷史高點 09:272021/03/31 財經 《商情》豆油走跌 拖累大馬棕櫚油挫逾4％ 10:012021/03/31 財經 《傳產》Q2邁補庫存期 塑化業拚旺到Q3 10:012021/03/31 財經 《港股》恆指收跌0.7％ Archegos事件暫落幕 16:492021/03/31 財經 UBA男子二級賽 萬能科大奪冠 04:102021/03/31 地方新聞 《國際油價》運河疏通 美油期貨跌逾1.5％ 10:012021/03/31 財經 《商情》美元續強加上庫存增 致銅價跌 10:012021/03/31 財經 《日股》除權息股票、金融股下跌 日股早盤收黑 11:432021/03/30 財經 中國國債入富 吸資千億美元 04:102021/03/31 話題觀察 財經熱門新聞 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 配息拚了 這檔殖利率打趴鴻海 網爆阿土伯要哭了 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 劉德音示警晶片重複下單 台積電跌9元力積電跌逾2％ 分析師這樣看 - 財經 陸官媒轟「紙上造車」 3大電動車倒地 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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