增產疑慮，周一美國原油期貨跌逾4.5%；據了解，石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，有意將5月原油微幅增產35萬桶，這與市場原先預估的OPEC+會在短期內維持原減產狀態相異，同時沙烏地阿拉伯也將撤回原先自願減產之100萬桶/日，令終場油價承壓。

此外，美國及伊朗間的緊張關係，也使得投資人將聚焦兩國針對2015年的核協議再度談判，分析師認為，若真恢復核協，美國會解除對伊朗的制裁，這恐將讓伊朗石油出口量進一步增加；其中美國原油跌幅4.6%，倫敦原油跌幅4.2%。

美國NYMEX-5月輕質原油期貨下跌2.80美元，報每桶58.65美元；5月熱燃油跌0.06美元，報每加侖1.77美元；5月RBOB汽油跌0.06美元，報每加侖1.96美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌2.71美元，報每桶62.15美元。(商品行情網)

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