由於美廠家陸續復產，隨著供應量增加，導致美國乙二醇EG現貨報價轉跌，最新報價海灣區FOB報價單周跌21%，至每磅30.5-31.5美分；據了解，德克薩斯州的多家MEG工廠於2月中旬因凍結而關閉，同步推助美國4月MEG合約價每磅37.07-37.57美分FOB，較3月的每磅32.99-33.49美分，上漲4.08美分，因天氣凍結而關閉的美國MEG年產能超過400萬噸的停產，供應突然減少，刺激報價上漲，不過預期市場行情將隨供應量增加而出現回跌。(商品行情網)

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