美國財政部公布2021年上半年匯率報告，中央銀行18日雖然作出正面回應，認為是「與美國財政部溝通管道順暢，我方建議獲得接受」，但央行仍進一步提出理由，美方此次直接採用外部報告提供的匯率，而不是IMF架構的實質有效匯率作為評估，「兩者基礎不一，不盡公允！」，嗆美國財政部不應像這次採用外部報告，要回到國際一致的作法上。

美國財政部為檢視貿易對手國，是否經由匯率操縱來達成市場優勢，以三項標準作為檢視：1、對美貿易出超逾200億美元，2、經常帳順差對GDP比率逾2％，3、淨買匯對GDP比率逾2％，每半年發佈一次調查結果報告。此三項檢視標準，2020 年台灣均觸及。

美國此次匯率報告，引用外部報告指稱，2018年新台幣匯率低估21％。央行認為，美國財政部用新台幣對美元匯率，並非實質有效匯率來評估，兩者基礎不一，不盡公允。

央行指出，美國財政部匯率報告評述其他貿易對手國匯率所採用的「IMF架構」，近年新台幣實質有效匯率（REER）低估情形持續縮小，在2019年僅微幅低估，且在2020年新台幣REER升值3.4％，目前新台幣匯率已趨近IMF架構所估計的均衡水準。

央行表示，在與美方溝通時，均強調央行匯率政策旨在維持有秩序的外匯市場及金融穩定，從未意圖獲取不公平的貿易優勢，或影響國際收支的有效調節。

美方匯率報告亦指出，「尚無足夠證據顯示台灣符合1988年「綜合貿易暨競爭力法案」（Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988）所稱「避免國際收支有效調節」或「獲取不公平貿易優勢」等要件」，表示亦有同意央行的作法。

央行強調，未來會與美國財政部將在良好的互動基礎上，持續就該部關心議題進行溝通。

(工商 )