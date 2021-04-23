中央銀行代財政部標售350億元91天期國庫券，結果決標貼現率0.132％，較前一期2月的0.123％，小幅上揚0.9個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行資金調度主管表示，主要因市場利率上揚的結果，符合市場預期。

根據央行公布91天期國庫券標售結果，吸引1,025億元資金進場搶標，投標倍數2.93倍，維持在長期平均倍數約2～3倍的水準，決標貼現率上揚，位在市場預估的0.13～0.15％區間下緣，且100％由銀行標走。

銀行資金調度主管指出，目前市場短期資金仍相當，無處可去的閒錢仍積極搶標91天期國庫券，但決標貼現率受到市場利率走高連動，小幅上揚符合市場預期。

91天期國庫券的期間不長，相對適合短期資金轉進的青睞。銀行資金調度主管認為，市場利率走揚，主要因美債殖利率衝高的連動，但近日略回落未再衝高，預料後續短天期國庫券決標貼現率就算再走高，幅度也將有限。

(工商 )