港股31日開高走低，大盤恒生指數開盤最高點一度漲0.79％，不過上午漲幅收窄轉跌，最大跌幅跌幅觸及0.67％，隨後雖一度反攻收斂跌幅，但上午收盤前仍乏力下滑，收跌0.31％。

恒生指數31日上午收盤跌0.31％報28,488.811點，成交額866.75億港元，材料、工業、地產等類股股集體走低，科技類股開高走低，不過上午收盤多數維持上漲。

指標股方面，30日終於宣布要造車的小米31日早盤一度漲逾6％，但上午收盤漲幅僅剩0.59％。而剛赴港上市的百度，在第7個交易日終於迎來大反彈，百度31日上午保持走強，股價收漲6.24％報214.4港元。

另外，恒指也公告，嗶哩嗶哩符合相關指數的快速納入規則要求，將於4月14日收市後被納入恒生綜合指數、及恒生互聯網科技業指數，帶動嗶哩嗶哩31日上午走強，漲2.94％報823.5港元。

(工商 )