美股消息面：

1.美國2月耐久財訂單經修正後為月減1.2%。工廠訂單月減0.8%，不如市場預期的月減0.5%。扣除運輸的耐久財訂單經修正後為月減0.9%，扣除國防的耐久財訂單修正後為月減0.8%，扣除飛機的非國防資本財訂單修正後為月減0.9%，扣除運輸的工廠訂單為月減0.6%。

2.美國供應管理協會（ISM）公布，3月非製造業指數為63.7，遠超出市場預期的59與2月的55.3，創下歷史新高。

3.IHS Markit美國3月服務業採購經理人指數（PMI）終值為60.4，高於市場預期的60.2與初值60。綜合PMI終值為59.7，高於初值59.1。

4.全球庫存減少，但歐洲國家疫情持續升高不利於原油需求，以及石油輸出國組織與其盟友-OPEC+，上周決定逐步增產，周一國際油價創下兩周來最大單日跌幅。紐約期油收跌2.8美元或4.6%，為每桶58.65美元。倫敦布蘭特期油收跌2.71美元或4.2%，為每桶61.25美元。兩期油合約均創下3月25日來收盤新低。

5.美國10年期公債殖利率從近期高點回落，美元匯價跌至一周新低。周一紐約尾盤ICE美元指數跌0.4%，報92.59。

6.美元偏軟有利金價走勢，但周一黃金價格幾近持平，紐約6月期金收漲40美分或0.02%，報每盎司1728.8美元。

(時報資訊)