清明連假過後，6日股匯市雙雙展開補漲，外資匯入買股，且國際美元回落，新台幣直接升破28.5元關卡，但進口商順勢進場撿便宜，壓抑部份升幅，終場新台幣收在28.486元、創近二周新高，升值4.7分、終結連續二個交易日貶勢，總成交量14.19億美元。

匯銀主管表示，清明連假期間，美股在經濟數表現佳的帶動下，領漲主要股市，台股節後補漲，大盤一舉再衝新高16,739點，且外資續匯入大買台股新台幣144億元。加上國際美元指數也從93.44高點回落至92.53，激勵主要亞幣紛紛反轉走升，帶動新台幣升勢強勁，上演股匯雙漲行情。

匯銀主管指出，新台幣在主要亞幣升幅相對小，主要是進口商及壽險資金進場買匯撿便宜，升勢受到壓抑。3月初以來新台幣因外資擴大賣股匯出而持續走貶，在此之前，原本進口商及壽險隨時可進場便宜買匯，情勢逆轉後，當新台幣走升，進口商及壽險就進場搶匯，使得升幅收斂。短線新台幣仍看美元走勢及外資動向而定，預料應是區間整理格局居多。

(工商 )