美股收低，台股在台積電(2330)、鴻海(2317)等大型電子權值股下跌，加上清明節前賣壓出現，台北股市今天開低走低，收盤中止再創新高的態勢，今日收盤跌123點至16431點，成交值為3337.6億元。今日以金融股及傳產撐盤，航運的長榮(2603)續攻，中型的電子IC設計股續強，多頭人氣不墜。

美國公債殖利率站上14個月新高，科技股表現不佳，蘋果和微軟領跌，周二美股下跌，跌幅在0.11於至0.33%，美股四大指數持續震盪整理。

台積電近期並未站回季月線及600元，今日開低走低，台積電收盤跌10元至587元，拖累台股也收相對低點；鴻海等電子大型股壓盤，友達(2409)、群創(3481)也漲多壓回，電子股無力，台股今日仍以航運股力挺，長榮、陽明(2609)續攻，散裝的慧洋-KY(2637)看好景氣帶動族群向上。

但電子股仍有多亮點，像是晶豪科(3006)、新唐(4919)等電子IC設計股續強，逆勢攻高。

鴻海周二召開線上法說會，董事長劉揚偉對今年首季營運及ICT產業發展，抱持審慎樂觀態度，認為第1季開好年，若今年沒有疫情、缺料問題干擾，毛利率有機會達7%。

台灣半導體產業協會(TSIA)昨日舉行會員大會，改選第十三屆理監事，由台積電董事長劉德音連任理事長。他認為半導體晶片短缺與晶圓廠所在地點無關，主要是疫情導致供應鏈庫存堆積、美中貿易戰等不確定因素導致重複下單，及疫情加速數位轉型三大因素影響。

台股今在台積電等大型電子權值股走低，收跌百點，但仍守住所有均線之上，但在接連兩天收盤創新高後，台股在清明長假節前賣壓出籠，今日收盤並未再創收盤價新高。

美股四大指數短期震盪整理，台股今日收盤未能再攀新高，短期傳產金融撐盤；清明節後，各公司公布3月營收，以及股王大立光(3008)及台積電將於四月中旬率先召開法說會，成為市場關注的焦點。

(時報資訊)