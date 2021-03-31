上周專欄分享大型權值股如台積電、鴻海等還是漲跌互見，尤其籌碼部分有一些土洋對作的情況存在，台股上周走勢也真如預期一般持續走不出方向，下周投資人該怎麼應對？

首先聊聊最近最火紅的事件，全球繁忙運河之一蘇伊士運河，因為長榮向日本正榮汽船所租用的「長賜號」貨櫃輪擱淺，造成大規模的「塞船」。全球將近三成的貨櫃輪每天都要通過蘇伊士運河，而根據《勞合船舶日報》的估算，一天通過運河的貨櫃貿易額達約九十六億美元，換句話說，運河每封閉一小時損失就達四億美元。

不過阿水還是要提醒讀者朋友，雖然因為事故，大家又開始關注航運股，甚至有些人認為長榮海運有機會向日本方船東甚至是保險方求償而受益，但這些對股價的影響，只屬於短期的波動。航運貨櫃船類股，還是要看全球缺船與貨櫃費用收益的中長期走勢，而散裝貨運船則要注意如中國大陸對於鐵礦砂的需求變化，以及全球疫情受控與復甦的程度為主。

短線上，台灣尚有缺水問題，需要較大且連續的降雨，方能緩解旱情，讓供水恢復正常，所以包括一些水資源概念股，短線上還有可注意的空間。上周三大法人在上市類股中，共賣超四百一十八．三億元，其中外資賣超三百九十六．六一億元，自營賣超三十八．四七億元，投信則買超了十六．七八億元。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

外資還是持續賣超，但整個台股似乎不太受賣超影響，指數依舊維持在月線部分。阿水自己的看法，首先是月線走勢保持下彎，換個角度而言，過去一個月，扣除大型權值股，大部分股價走強的個股持續走強，新的強勢股卻沒有出現，這種情況若太久，市場有什麼新的風險訊息出現，短線上很容易造成投資人轉盈為虧，甚至拋售手上股票。

雖然台股有機會跟著美股因疫情受控、美債風波稍減，以及全球其它股市並非太弱之下，短線上有望再挑戰前高；但挑戰前高後，台積電這些受外資壓影響較大的大型權值股，就成了後續觀察指標。

若是台股短線走強後，台積電的股價站上月線，接著沒有太好的表現，可能又會變成高檔震盪格局。因此，想等待方向明確再追高的投資朋友，對外資是否重回台股站在買超方這點，還是要保持密切觀察。

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(中時新聞網)