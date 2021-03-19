美國有線電視新聞網(CNN)報導，為期兩天的美國與中國大陸高層會談，18日日在美國阿拉斯加州安克拉治市(Anchorage)登場。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在雙方坐上談判桌前公開喊話，大陸已威脅國際法為基礎的國際秩序。其與國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)將在會談中表達對大陸部分行動的「深切關注」，也會明確表達華府不會尋求與北京發生衝突的立場。他呼籲，大陸需要尊重國際秩序，否則會面臨一個「更為暴力的世界」。

布林肯表示，美國將會保衛「以國際法為基礎的國際秩序」；若國際體系缺少此一基礎，將「淪為一個更為暴力的世界」。他進一步指出，大陸在新疆、香港與台灣等地的行動，甚至是對美國的網路攻擊、對美國盟友的經濟脅迫，「已威脅國際法為基礎的國際秩序，而這關乎全球穩定」。這也是為何這不能僅僅用「內部事務」便帶過，而美國在這次會談中也有義務提出這些議題。

布林肯補充，「我們政府已承諾透過外交領導來深化美國利益，並強化國際法為基礎的國際秩序。這不只是一個抽象概念，而是能幫助各國和平解決紛歧，有效協調多邊努力，並確保每位行為者都遵循相同的規則」。

話鋒一轉，他表示如果不遵守現有國際法與國際秩序，「將以國際法為基礎的國際秩序另行替代，世界秩序將變成贏者全拿的面貌，而這對我們所有人來說都是更為暴力而不穩定的世界」

在雙方國家安全官員正式會談前，布林肯做出上述談話。在這場會談中，美方代表為國務卿布林肯、美國國家安全顧問蘇利文；中國大陸則由中共中央政治局委員楊潔篪、中共外交部部長王毅出席。美官員將此次會談定調為「更廣泛的戰略對話」，美方將藉此表達對中國大陸行動的深切關注，以及重申彼此在潛在領域中的共同利益。

這是布林肯首度與北京官員正式會晤，也是美國國務卿自公開稱呼大陸為「21世紀最大的地緣政治挑戰」後，雙方首次舉行重要會議。

CNN指出，會議將傳遞明確的訊息給北京，即拜登政府將持續對北京日益強硬的態度；不過，拜登團隊也表示，新政府的做法更為細膩；其將透過與盟國緊密合作，更有效地執行國際法。相較於川普時期，美國政府在對陸議題上的內部分歧，而這不但困擾川普政府的行動，更破壞美國與中國大陸政策，拜登團隊將力求擺脫此一困境。

美官員表示，上屆政府最大的問題是在公開場合聽到某件事的聲明立場，在其他地方卻看到不一樣的聲音。因此，美方試圖在這次會議中營造協調感與統一的作為，這是與上屆政府最大的差異。白宮則公開表示，這次會議在美國本土舉行非常重要，而布林肯與蘇利文更展現強大的統一立場。

美官員還表示，藉由會議刻意且具體視覺化的氣粉營造，將對形塑美方與中國大陸互動非常重要。大陸會明白，過去其用來分裂、或試圖分裂美方內部的努力，將不起任何作用。

在與防長奧斯登結束南韓與日本的訪問後，布林肯隨即趕往阿拉斯加展開美中會談。布林肯在首爾與東京行中強調，美國將強化與盟邦的團結，並宣布對大陸官員在香港的行動祭出制裁，這都反映出美國對北京不斷擴張的侵略行為感到不耐，也因此外界普遍認為，這次會談恐難有具體成效。

(中時新聞網)