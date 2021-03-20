牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗可能導致血栓引發爭議，英相強生今天親身上陣接種第一劑，鼓勵民眾接種。

接種AZ疫苗後產生血栓的消息傳出後，有十多個國家中止使用此一疫苗。不過，歐盟藥品管理局和世界衛生組織（WHO）疫苗安全專家相繼表態，堅信阿斯特捷利康的疫苗（AZ疫苗）安全有效，好處大於風險，包括法國、德國和義大利等多國已經恢復施打。

英國政府自始至終都持同一口徑，相信AZ疫苗有效，也沒有停止使用。強生（Boris Johnson）今天更是在倫敦的聖湯瑪斯醫院（St Thomas' Hospital）接種疫苗。強生去年染疫時也是在聖湯瑪斯醫院接受治療，一度入住加護病房。

強生的臉書張貼他戴著黑色口罩、捲起袖子接種疫苗的照片。他表示：「我接種了第一劑牛津/AZ疫苗。感謝讓這一切實現的了不起科學家、英國國民保健署（NHS）員工與志願者。接種疫苗是讓生活恢復常軌的最好方法，大家都接種疫苗吧。」

英國廣播公司（BBC）報導，強生接種之後雙手高舉大拇指，表達對疫苗的強烈支持。他在離開醫院時回答記者：「基本上我根本沒感覺，過程非常、非常快，我很推薦。」

他說：「大家收到通知書之後，拜託都去接種疫苗，這是對你們、對你們的家人、對每個人都最好的決定。」

根據英國政府統計，英國目前有超過2600萬人接種第一劑，約200萬人已經接種第二劑。截至18日，英格蘭地區有2233萬7590人接種第一劑，占18歲以上民眾的50.5％。

(中央社)