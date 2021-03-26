人民幣兌美元在岸價（CNY）26日收市跌67個基點，最低見6.5461。人民幣兌美元在岸價收報6.5407，較25日下午4時30分收報6.5340，跌67個基點，跌幅為0.1％；較晚上11時30分最後成交價6.5475，走強68個基點。

香港信報報導，離岸價（CNH）26日早段一度跌穿6.55，低見6.5501，截至下午4時38分，離岸價報6.5429，在岸價報6.5418。官方26日開出的中間價報6.5376，較上日6.5282，跌94個基點，跌幅為0.14％，創逾兩個半月低。

交易員指出，美國經濟復甦樂觀預期及疫苗接種進度較快，均推動美匯指數繼續走高，人民幣與其他非美貨幣持續承壓，短期或繼續反覆走，關注美國稍後公布的核心個人消費支出物價指數。

中國人民銀行貨幣政策委員會召開季度會議，表示穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，把握好政策時效性，保持流動性合理充裕。計畫深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，加強預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

(工商 )