人民幣兌美元1日在岸價（CNY）收市跌173個基點，跌破6.57，低見6.5775，最終收報6.5739，較31日下午4時30分收報6.5566，跌173個基點，跌幅為0.26％；較晚上11時30分最後成交價6.5518，走弱220個基點。

香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）亦跌破6.58，低見6.5876，截至下午5時12分，離岸價報6.5834，在岸價報6.5739。

人民幣兌美元中間價1日報6.5584，較31日6.5713，升129個基點，升幅為0.2％，終止連跌7日。

交易員指出，美國總統拜登的逾2兆美元支出計劃提振市場氣氛，美元經歷短暫調整後，跌幅為再度回升，人民幣在第二季首日反覆回落，短期仍有可能測試6.6支撐。

另有交易員認為，目前市場供求繼續主導市場，而結匯需求短期會限制人民幣調整空間，但若美元持續反彈，市場預期可能出現變化；關注2日美國非農就業數據，如果就業狀況向好，美元跌幅進一步回升。

(工商 )