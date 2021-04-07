訂單回籠、新單加持，富林-KY（1341）、上緯投控（3708）3月營收跨步躍進。富林-KY 3月營收3.42億元，月增83.87％，年成長40.8％；第一季營收7.58億元，年增6.42％。上緯投控3月營收9.03億元，月增42.43％，年成長69.17％，創歷年同期新高；第一季營收26.25億元，年增137％。

富林-KY生產乳膠皮、柔軟皮、膠布、環保PU皮，生產基地包括海防廠廠及同奈廠。越南經濟快速成長，成為東協第4大經濟體，富林-KY 除配合品牌廠進駐越南，逐步開發高單價利基產品；陸續申請HIGG INDEX及RCS（回收聲明標準）等標章；並取得汽車產品品質質量IATF 16949之認證核可，發展本地汽車用座椅，取得先機。

此外，富林-KY於越南皮料街設立辦公室，推展汽車座墊以超纖PU皮取代真皮；展示水性PU及環保TPU產品，吸引品牌廠策略聯盟。

上緯產品包括環保耐蝕、風電葉片材料和碳纖複合材。上緯投控指出，今年碳纖事業可望展現家速成長動能；除碳纖拉擠碳板打進三菱重工維特斯（MHI Vestas）供應鏈，期盼上半年能完成GE認證，下半年開始出貨。環保耐蝕產品也可望恢復穩健成長。

不過，環保綠能產品因大陸陸上風電的政府補貼去年底落日，市場進入調整期，上緯擬透過提高市占率方式，力拚今年風電材料在大陸的銷售能力守與去年持平，並強化國際市場開拓。

考量歐洲風電發展領先，上緯有意透過找當地廠商代工或購併當地工廠方式，在歐洲建立產能，目標2022年上半年先在歐洲生產風電葉片樹脂，2023年再生產環保耐蝕材料和碳纖拉擠碳板。

(工商 )