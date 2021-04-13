大聯大3月、Q1營收同步登頂 14:112021/04/13 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 半導體龍頭大聯大（3702）12日公布3月及第一季合併營收，分別繳出681億元與1,771.14億元，不但雙雙締造歷史新高紀錄，且較去年同期也呈雙位數成長26.05％、35.16％。 隨遠距辦公、遠距教學成為疫後新常態，筆電、PC、手機、網通暨週邊設備、伺服器及雲端等硬體出貨持續暢旺，半導體晶片及相關電子零組件需求強勁。 《其他股》新品＋漲價 泰昇Q2營收拚返成長 《百貨股》集雅社Q1營收同期高 全年拚雙位數成長 (工商 ) #大聯大 #伺服器 #登頂 #半導體 #龍頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》力成3月、Q1營收 齊登同期次高 08:022021/04/13 財經 《美股》輝達估Q1營收超預期 Grace叫陣英特爾 14:322021/04/13 財經 《電腦設備》事欣科3月營收回溫 拚重返正軌逐季升 12:332021/04/13 財經 《證交所》上市公司3月產業營收「零衰退」 航運奪成長王 15:062021/04/13 財經 《鋼鐵股》績優、盤價俏 中鋼過30關 12:162021/04/13 財經 三理由助攻 長榮今年獲利大爆發 12:212021/04/13 財經 擴產效益Q2浮現 乙盛今年營收拚重回百億 04:102021/04/13 產業．科技 《半導體》南茂3月、Q1營收齊攀峰 Q2續戰新高 07:452021/04/13 財經 《科技》今年手機鏡頭出貨量估年增11％ 助攻大立光、玉晶光營運 09:092021/04/13 財經 缺水衝擊大 前竹科管理局長警告6月恐減產 台積電回應了 11:032021/04/13 財經 聯發科 3月、Q1營收超預期 04:102021/04/13 財經要聞 財經熱門新聞 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 3月出口旺爆 台灣經濟變好？謝金河曝小黃運將驚吐1句 - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 台股驚現「墓碑」爆天量殺尾 散戶下一步別做錯 - 財經 王品股東紀念品加碼 花185元買1股現賺2516元 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。