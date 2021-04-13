半導體龍頭大聯大（3702）12日公布3月及第一季合併營收，分別繳出681億元與1,771.14億元，不但雙雙締造歷史新高紀錄，且較去年同期也呈雙位數成長26.05％、35.16％。

隨遠距辦公、遠距教學成為疫後新常態，筆電、PC、手機、網通暨週邊設備、伺服器及雲端等硬體出貨持續暢旺，半導體晶片及相關電子零組件需求強勁。

(工商 )