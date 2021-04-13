封測廠南茂(8150)受惠記憶體及驅動IC封測產能持續滿載，加上新產能陸續開出及漲價效益挹注，2021年3月合併營收繳出雙位數「雙升」動能，帶動首季合併營收同步「雙升」雙雙改寫新高。法人看好南茂第二季營收可望續創新高，全年成長動能樂觀。

南茂公布3月自結合併營收23.44億元，較2月19.57億元成長達19.78％、較去年同期19.66億元成長達19.21％，改寫歷史新高。累計首季合併營收64.65億元，較去年第四季63.1億元成長2.46％、較去年同期55.86億元成長達15.73％，連2季改寫新高。

南茂受惠客戶積極備貨，帶動記憶體需求顯著轉佳，配合驅動IC測試需求持續暢旺，加上去年第四季起擴充的新產能陸續到位生產、首季調漲代工服務價格5～10％，使首季在工作天數較少的不利因素下，營收仍逆勢再創高。

南茂董事長鄭世杰先前表示，觀察目前客戶需求，首季營收及毛利率均可望與去年第四季相當。根據上半年概況及簽署的保障合約，對今年成長相當樂觀，看好營收可望有雙位數成長，毛利率及整體獲利均有望優於去年，資本支出則估提升至營收的20～25％。

投顧法人預估，由於需求暢旺帶動稼動率維持高檔，且漲價得以轉嫁成本上漲，看好南茂首季毛利率將同步提升、帶動獲利挑戰近7季高點，全年營收預估成長12％、獲利則看增達47％，維持「買進」評等、目標價自45元調升至50元。

(時報資訊)