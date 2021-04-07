義隆(2458)3月營收雙升，累計第一季營收因工作天數減少、晶圓產能緊張，季減少約1成，符合預期，展望第二季，在工作天數回復、NB市場持續位於高檔位置下，義隆也持續爭取新產能支援，預估第二季營運將首季成長。

義隆3月營收17.12億元，月增加54%、年增加76%，累計第一季營收季減10%，符合預期，目前NB/chromebook需求維持高檔，惟第一季受限於工作天數晶圓產能供不應求，預估第二季將逐漸回升，2021年來自WFH、市佔率提升的成長基期已高，營運動能轉向NB內容價值提升、新產品效益。

義隆今年各個產品線穩定成長，包括TouchPad(觸控板模組)、TouchScreen(觸控面板)、FingerPrint以及keycap(將指紋辨識做在鍵盤上)等，整體產品線不僅出貨量增加，ASP也會同步成長，不僅如此，第三季也會有車用新品，出貨前裝市場，初期瞄準東南亞市場開始。

(時報資訊)