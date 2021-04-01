8旬阿伯失足掉入淡水河 遊客急報案（民眾提供／戴上容新北傳真）

80多歲白髮蒼蒼的阿伯今天下午3時許漫步在淡水水岸，疑失足不慎掉入淡水河中，附近遊客嚇得趕緊報案，幸好一旁就是滬尾消防分隊，消防員獲報後趕緊攜帶魚雷浮標救起阿伯，阿伯被救起後，意識清楚不斷表示，自己重聽，且身上也沒有任何證件，家人也不在身旁，消防人員將他送往附近淡水馬偕醫院，詳細事發經過仍待警方釐清。

8旬阿伯失足掉入淡水河 遊客急報案（民眾提供／戴上容新北傳真）

(中時 )