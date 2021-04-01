阿伯失足掉入淡水河 目擊遊客急報案 16:422021/04/01 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 8旬阿伯失足掉入淡水河 遊客急報案（民眾提供／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 8旬阿伯失足掉入淡水河 遊客急報案（民眾提供／戴上容新北傳真） 80多歲白髮蒼蒼的阿伯今天下午3時許漫步在淡水水岸，疑失足不慎掉入淡水河中，附近遊客嚇得趕緊報案，幸好一旁就是滬尾消防分隊，消防員獲報後趕緊攜帶魚雷浮標救起阿伯，阿伯被救起後，意識清楚不斷表示，自己重聽，且身上也沒有任何證件，家人也不在身旁，消防人員將他送往附近淡水馬偕醫院，詳細事發經過仍待警方釐清。 8旬阿伯失足掉入淡水河 遊客急報案（民眾提供／戴上容新北傳真） 前考試院長許水德辭世 享壽91歲 老翁負氣離家卻迷路 暖警充當和事佬助返家 (中時 ) #阿伯 #落水 #遊客 #報案 #淡水河 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗警前進校園與外籍生座談 教防身術再贈防身小物 16:162021/04/01 社會 台灣好湯金泉獎票選 苗栗泰安溫泉中部奪冠 16:302021/04/01 寶島 台灣人看大陸》90歲鐵路棧橋 永存歷史風光 12:092021/04/01 徵文 台灣50歲以上女性33％有骨鬆 一搬重物就可能骨折 08:142021/04/01 健康 兒童清明連假 搜羅桃園親子景點 17:192021/04/01 生活 老夫婦出門兜風迷途 員警貼心代駕 15:072021/04/01 寶島 台東成功都歷岸際1男子遭大浪捲走 救起無生命跡象 16:342021/04/01 社會 美國仇視亞裔愈演愈烈 台僑嘆弱勢只能自求多福 18:002021/04/01 國際 清明連假來去六福村小人國 警曝這樣走不塞 16:442021/04/01 寶島 膽道腫瘤很難搞 導管內視鏡解套有望 14:132021/04/01 健康 桃園出現單車襲胸狼 警3小時內逮捕到案 15:112021/04/01 社會 社會熱門新聞 卡奴調查官搞丟千萬安毒 家中搜出爆量精品 奢華照全曝光 - 社會 喝花雕雞睡著 彰化男驚醒見命根子不見 女友冷回：沖馬桶了 - 社會 【角頭槍殺】高衩旗袍妹排排站超吸睛 座位圖曝大哥輩分 - 社會 【角頭槍殺」台南角頭「建文」出殯 250輛黑頭車加5000名兄弟送行 - 社會 【角頭槍殺】弘仁會撂300人參加「建文」公祭 北市警攔車大清查 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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