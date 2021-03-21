數百名示威民眾今天聚集在位於亞特蘭大的喬治亞州議會大廈外，以於16日的按摩水療館連續槍擊案造成8死悲劇後，聲援亞裔美國人社群。

亞特蘭大16日的槍擊案中，21歲白人男子朗恩（Robert Aaron Long）攻擊3家按摩水療館，殺害8人，其中6人為亞裔女性，是美國過去1年來最新一起反亞裔暴力事件。

社群領袖表示，美國這波反亞裔情緒，主要歸因於許多人把2019年底在中國湖北省武漢市現蹤的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，怪罪在亞裔身上。

路透社報導，大批民眾今天戴著口罩、揮舞著美國國旗，在有著金色圓頂的喬治亞州議會大廈外高舉著寫有「我們不是病毒」、「停止仇視亞洲人」的標語。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，住在佛羅里達州的提摩西．潘（Timothy Phan）特地開8小時的車來參加示威。

他並不認識被害人，但當他聽說凶嫌被捕時曾坦承有意前往佛州做出進一步攻擊，讓他很有感。他說自己家人從事美甲業，「我在死者身上看到家人的影子」。

在上傳社群網站推特（Twitter）的影片顯示，1月剛選上聯邦喬治亞州聯邦參議員的華諾克（Raphael Warnock）、奧索夫（Jon Ossoff），也參加了今天這場集會，支持示威民眾，隸屬民主黨籍的兩人也帶領大家為受害者默哀。

奧索夫說：「我們今天齊聚哀悼死者，要求正義。」他說：「我們應該共同努力，讓這個州，這個國家的每一個人，都無須因為自己身分或家族背景而心懷恐懼。」

目前尚不清楚凶嫌犯案動機，凶嫌宣稱他是因性成癮症而下毒手；但諸多議員和反歧視社運人士認為，反亞裔偏見是部分原因。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100321

(中央社)