總部位於新加坡的凱利航太公司(Kelley Aerospace)，準備推出超音速無人機，名為「飛箭」(Arrow)，極速可達到2倍音速以上。

空軍識別(Air Recognition)報導，「飛箭」採用複合材料碳纖維硬殼設計，具有輕量與結實堅固的特性，而且碳纖維還是雷達吸波材料，也就能減低雷達反射率。最大起飛為16,800 公斤，飛行速度4,800公里/小時，也就是2.1馬赫。

如果研發成功，「飛箭」將是世界上少數的超音速無人機，現役的無人機大多以螺旋槳推進為主，比如MQ-9，也有更大型的無人機採用噴射推進，比如全球鷹，但是目前沒有無人機能夠超過音速。

洛克希德M-21母機，與背上的D-21無人機。(圖/史密森尼學會)

凱利航太聲稱，「飛箭」是「世界第1種超音速無人機」，不過這說法顯然不準確。早在1960年代，洛克希德公司(Lockheed)著名的「臭鼬工廠」(Skunk Works)以A-12「牛車」、SR-71「黑鳥」的開發經驗，設計與製造D-21超音速無人偵察機，外型就像小型的黑鳥，速度可達到3馬赫，曾經4次釋放到中國大陸空域，不過全部都沒能回收，其中一架較完整的機體被中共研究單位拾獲。

回頭說「飛箭」，凱利航太表示，它的原型機已經正在美國和瑞典進行測試，而且該無人機也將是新加坡研製超音速公務客機的開端。

凱利航太稱，「飛箭」的成本不會超過1600萬美元，如果量產夠多，價格還能降至900萬美元，據說已經收到了100架預購訂單，生產基地設在新加坡東北部的實里達航空園區(Seletar Aerospace Park)。

(中時新聞網)