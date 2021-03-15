近來債息上揚引發市場緊張，投資人同時聚焦聯準會（Fed）本周決策例會的政策動向。經濟學家認為，Fed當前重心仍在提振就業市場，將重申維持低利率環境很長一段時間。

相較於市場擔心通膨今年稍後可能上揚，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）其實早就言明，他並未太掛慮此一問題，原因在於他的心思可以說都放在就業市場。

儘管就業市場已經從去年4月谷底復甦，但迄今仍有950萬個就業缺口尚需填補，可以預料鮑爾本周在宣布貨幣政策維持不變的同時，一定會特別強調就業缺口大洞的問題。

Fed的職責在於維持物價穩定與達到充份就業，去年夏天Fed就已調整策略，暗示必要時決策理事會是可以容許通膨率超過其2％的目標。

這可幫Fed維持低利率環境很長一段時間爭取到更多的操作空間，許多經濟學家也都認為這就是Fed的貨幣政策基調。

RSM美國首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joseph Brusuelas）指出，「Fed官員已表明，他們有意保持耐心。」

拜登政府的1.9兆美元紓困案通過後雖有助於提振經濟與就業，但包括前財長桑默斯(Larry Summers)等部份專家則警告紓困案將會刺激通膨飆升。

布魯蘇拉斯認為，由於就業市場缺口仍十分巨大，所以通膨難以超出警戒水位，「即便是剛通過大規模的紓困案，通膨問題也不會發生。」

美國2月份非農業總共新增37.9萬個就業，1月份新增就業同時大幅上修至16.6萬，數據遠優於市場預期。

2月失業率也下滑至6.2％，同樣優於市場預期的持平於6.3％。不過，經濟學家認為，失業率下滑是因為許多失業勞工根本放棄找工作。根據勞工統計局的資料，2月份因為疫情的關係，總共有420萬失業勞工並未出門找工作。

BMO資深經濟學家古泰利（Sal Guatieri）表示，2月份就業數據雖然漂亮，「但就業市場仍有很大的缺口待補。」

(工商 )