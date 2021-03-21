嘉義南田市場大火 連棟3鐵皮建築火勢猛烈 屋主逃命 21:392021/03/21 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市南田市場晚間8點53分傳出火警，市場內一民宅起火燃燒，因現場為連棟鐵皮建築，初估至少延燒3戶，火勢相當猛烈。（呂妍庭翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市南田市場晚間8點53分傳出火警，市場內一民宅起火燃燒，因現場為連棟鐵皮建築，初估至少延燒3戶，火勢相當猛烈。（呂妍庭翻攝） 嘉義市南田市場晚間8點53分傳出火警，市場內一民宅起火燃燒，因現場為連棟鐵皮建築，初估至少延燒3戶，火勢相當猛烈，嘉義市消防局出動多名消防人員和消防車，第一時間侷限火勢範圍，並於晚間10點18分撲滅火勢。初步了解男屋主已逃出，評估後無傷拒絕送醫，詳細起火原因，待滅火後釐清。 綠色金融成人行重點 出招引市場投融百兆人幣資金 中市危老重建 最高補助5萬5000元 (中時 ) #南田 #市場 #嘉義市 #火勢 #嘉市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿里山才燒完 竹縣尖石山區陷入火海 04:102021/03/21 焦點要聞 高市4醫院明開打AZ疫苗 衛生局長帶頭施打 14:442021/03/21 生活 台股震盪 達人精選小而美 04:102021/03/21 產業特刊 嘉縣2000職缺徵才 最高薪上看70k 04:102021/03/21 地方新聞 EPS十年新高 Q2營收看增 宏碁英業達 錢景亮 04:102021/03/21 產業特刊 各方搶奪耳朵市場 04:102021/03/21 專題周報 AES-KY總經理宋維哲社交力 比老爸強十倍 04:102021/03/21 專題周報 疫情趨緩 中市議員促推旅遊優惠 04:102021/03/21 地方新聞 清晨和美民宅火警 消防出動雲梯車救出3大人4小孩 09:122021/03/21 社會 東鋼 鋼筋需求續強 04:102021/03/21 證券．權證 日月潭自行車嘉年華 踩踏樂遊 04:102021/03/21 地方新聞 社會熱門新聞 2車國1互飆蛇行 下1秒失控 撞斷路燈「飛車」衝出交流道 - 社會 骨科名醫爆外遇 與同院女醫產子 要妻放棄財產 - 社會 8500萬上空法拉利現身台北街頭 駕駛裝扮眾人驚呆 - 社會 警專師4個月傳2百封簡訊追求學生 遭開除失業10年告校方 - 社會 甜美護理師遇工程師狂倒貼 竟偷吃醫師喊：我好舒服 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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