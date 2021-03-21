嘉義市南田市場晚間8點53分傳出火警，市場內一民宅起火燃燒，因現場為連棟鐵皮建築，初估至少延燒3戶，火勢相當猛烈。（呂妍庭翻攝）

嘉義市南田市場晚間8點53分傳出火警，市場內一民宅起火燃燒，因現場為連棟鐵皮建築，初估至少延燒3戶，火勢相當猛烈，嘉義市消防局出動多名消防人員和消防車，第一時間侷限火勢範圍，並於晚間10點18分撲滅火勢。初步了解男屋主已逃出，評估後無傷拒絕送醫，詳細起火原因，待滅火後釐清。

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