新北市消防局與中和區公所今（22日）上午10時許，於中和區納骨堂一同舉辦2021年清明期間災害搶救示範實兵演練。（第七大隊提供）

清明節將屆，新北市消防局與中和區公所今（22日）上午10時許，於中和區納骨堂一同舉辦2021年清明期間災害搶救示範實兵演練，演練過程逼真，藉此提高民眾防災意識。

演練為因應枯水期以車輛佈線就位為原則，消防水線不出水象徵性演練，演練將結合場所自衛消防編組演練，著重於各任務編組之安全管理機制，以及大隊幕僚運作能有效蒐集情資、掌控搶救進度、調度外部人員裝備器材之集結與輪替，並利用熱顯像儀、照明燈繩強化內部搶救效率及人員安全，運用消防機器人防護火場四周建築、避免火勢向山林延燒，演練過程十分逼真。

火災、緊急廣播與撥打119專線報案、引導疏散祭拜民眾。消防人員抵達後，指揮官立即下達民眾疏散、佈線搶救滅火、請求區公所支援及機動性強的消防機器人前來支援搶救，並由中和區公所開設前進指揮所，進行災後復原、檢視骨灰受損情況，辦理後續骨灰（骸）認領、安葬事宜，以達「安心消防」、「安全永續」、「安居厚新北」願景。

新北市消防局與中和區公所今（22日）上午10時許，於中和區納骨堂一同舉辦2021年清明期間災害搶救示範實兵演練。（第七大隊提供）

新北市消防局第七救災救護大隊提醒，民眾清明掃墓應牢記「4不2記得」口訣，不隨意丟煙蒂、不放爆竹煙火、不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、記得隨手收拾垃圾、記得撲滅餘燼，畢竟星星之火足以燎原，多一分謹慎，少一分損失，避免憾事發生。

(中時 )