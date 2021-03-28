近日亞特蘭大槍擊案引發全美亞裔對一年來增多的仇視事件感到不安，洛杉磯韓國城今天數百人上街示威，參與遊行的台灣僑民表示，30年來第一次看到亞裔如此團結。

洛杉磯韓國城是全美最多韓國移民居住的地方，今天在奧林匹克大道（Olympic Boulevard）出現警力維持秩序，500公尺的路段上聚集了數百名各族裔人士，喊叫「停止仇恨亞裔」。

主辦單位之一韓裔美國人協會洛杉磯分會（KAFLA）發言人金（Helen Kim）向中央社記者表示，亞裔受到種族歧視、不公平對待在美國社會存在已久，只是亞洲文化不鼓勵人們發聲，長期隱忍。

她說，「現在正是站出來發聲的時候」，除了團結發聲，她更呼籲遇到仇恨攻擊時，要勇敢報案，過去亞裔族群經常默不作聲，反而助長這個現象，發聲才能提高社會意識，共同面對問題。

洛杉磯長大的非裔青年陶威爾（Terrance Dowell）拿著標語「黑人與亞裔團結一致」向中央社記者表示：「不公不義的事情到哪裡都是不對的，我今天代表黑人族群力挺亞裔，一起對抗這個國家存在的仇恨。」

有別於去年「黑命關天」（Black Lives Matter）示威伴隨少數激烈場面，今天在韓國城的亞裔示威活動，平和落幕，來自療養院的老人推著助行器、父母帶著年幼孩童，還有年輕人牽著寵物上街。

遊行終點的舞台前，韓裔青少年敲打傳統大鼓，伴隨激昂的阿里郎音樂獲得全場歡呼。街道遠方是洛杉磯著名的天際線，人群中各色標語出籠，可看到中華民國國旗。

代表台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會到場的副會長吳兆(峰)（Ken Wu）拿著標語表達「台灣人支持停止仇視亞裔」。他表示，自小移民美國30多年來，第一次看到亞裔族群不分來自哪裡，如此團結一起站出來發聲。

吳兆(峰)說，儘管亞洲族群內部存在各種不同的矛盾，從歷史到地緣政治的因素都有，無論如何，仇恨亞裔的現象不應該存在美國，他身為台灣人認為有必要站出來發聲。

韓裔年輕媽媽李（Joann Lee）帶著青少女年紀的女兒參加遊行，她說這是很好的機會教育，讓下一代了解這個社會上存在的問題，一起想辦法阻止仇恨事件，為自己的族群發聲之外，也學習和其他族群和諧共存。（編輯：郭中翰）1100328

(中央社)