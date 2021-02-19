大陸選秀節目《青春有你3》，由實力派歌手李宇春擔任青春PD，和音樂導師李榮浩、舞蹈導師LISA以及說唱導師潘瑋柏組成豪華導師陣容。甫開播青春PD李宇春就宣布此次訓練生表演要全部開麥的規則，導師李榮浩也要求選手要能對「歌手」二字負責，展現本季節目的決心與自信。

李榮浩也不忘替身為Lisa鐵粉的老婆楊丞琳謀福利，向Lisa喊「我老婆名字是Rainie楊丞琳！是你的粉絲，她知道我要跟你一起錄節目後，每天晚上就發妳各種舞台給我看。」Lisa得知後超開心，還用標準的發音「楊丞琳」3個字，讓李榮浩超滿意地說：「這段我會截給她！」楊丞琳在播出後興奮轉發該片段「說的太標準了，我尖叫到爆」，當然也不忘曬恩愛：「我在李老師旁邊，看著Lisa跳開場舞，不斷尖叫。李老師表演時，我雖然沒出聲，但是反覆看了10遍，懂了吧」。

節目也請來上一季的人氣學姊THE9成員虞書欣擔任青春助教，不按牌理出牌的虞書欣一見到Lisa導師除了激動獻上飛吻，更成功和偶像現場交換微信，還搞笑說「Lisa老師，我不會經常煩妳的，我也是挺忙的，我會想念Lisa老師的時候給你發消息」，Lisa也貼心回「你可以隨時傳訊息給我」，讓虞書欣連忙點頭。追星成功的模樣還登上微博熱搜，網友也羨慕喊：「這才是最成功的粉絲！」

此外，首期的創舉便是媒體見面會，讓訓練生們直接面對30多家媒體記者的提問，與TFBoys同公司的訓練生李俊濠面對提問緊張到狂抖，但面對訓練不到3個月的新人選手，現場媒體們也狂拋出「你們憑什麼來這裡」、「偶像門檻這麼低嗎」等犀利問題，節目流程不僅反映了娛樂圈現實，青春PD李宇春表示新環節更能看出選手的個人特色和真實性。

首期開播導師Lisa也特地準備了蔡徐坤、小賈斯汀等多元舞風組曲熱舞，又甜又酷的魅力嗨翻全場，李榮浩和潘瑋柏載歌載舞的精彩表演也征服現場119位訓練生，節目彷彿成了演唱會現場。《青春有你3》每週四、六晚上8點在愛奇藝國際站播出，觀眾即日起也可上愛奇藝國際版APP《青春有你3》助力榜為喜愛的訓練生助力。

(中時 )