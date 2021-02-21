來自泰國的網紅ALIZABETH娘娘新書《不被認同才與眾不同》21日在新光三越台北信義A9店法雅客舉行新書分享會活動暨記者會。娘娘來台4年，之前每年春節返鄉，而今年因疫情第一次在台灣過年。

新書封面特製紅、白、黑三款色調，分別在誠品、博客來、金石堂等通路銷售，娘娘撫媚神情卻略帶苦痛，自爆是因攝影前日急患腎結石，「不必演憂愁就表情痛苦！」娘娘誇讚台灣「健保制度太棒了，去年痛風腳傷開了小刀，因健保最後只付200元醫藥費，這在泰國是不可能的。」

娘娘新書《不被認同才與眾不同》2月21日舉行分享會。（時報出版提供）

元宵節將至，活動上娘娘應景猜燈謎，「女人生小孩」解答「血口噴人」而娘娘先速答「一桿進洞」，笑批正解「好無聊！」首次在台灣過年，透露自己在家睡覺追劇，享受過年時寧靜的台北。

讀者怎麼解讀都行

娘娘表示，自己以健康為生活目標，知道自己的生活不需要什麼」，且看重這本書，但不認為自己的書需被視為某種圭臬，「我算哪根蔥，哪來立場說大家應該如何如何。讀者要怎麼解讀我的書都可以。」

娘娘在書內談了很多和家人的關係，聊到家人對出書的看法，娘娘說：「家人很不開心書內沒有她們的照片，雖然出版社當初也希望放，但基於保護家人的立場，最後決定不放。」娘娘笑說，書翻譯成什麼語言都可以，唯獨泰文不行，「因為不希望家人看到書內的內容，裡面講了很多他們的壞話！」

娘娘將參與娛樂教父王偉忠監製的舞台劇《明星養老院》，將與郎祖筠、楊烈、黃嘉千、方文琳、范瑞君、洪都拉斯、陳漢典、黃浩詠等精彩陣容一同演出，今年4月與8月分別於台中與台北登場。

《不被認同才與眾不同》新書分享會資訊

高雄場：

娘娘新書《不被認同才與眾不同》2月21日舉行分享會。（時報出版提供）

2021/3/6 15:00-16:00 高雄大遠百17F誠品書店

台中場：

2021/3/6 19:30-20:30 台中中友百貨11F誠品書店

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