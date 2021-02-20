國片《複身犯》口碑場19日開跑，導演蕭力修帶著男主角楊祐寧現身影廳答謝觀眾支持，沒想到意外發現片中飾演巴士司機的林哲熹竟「藏身」觀眾席，私下揪朋友來看的林哲熹，沒料到有映後QA當場被抓包，驚訝表示：「我還想說影廳都亮燈了，大家怎麼都還沒打算離開！」《複身犯》雙帥同時亮相，讓口碑場首日就買票支持的影迷大飽眼福。

林哲熹昨日穿著全身黑、再戴頂黑帽子，自掏腰包力挺《複身犯》口碑場，超級低調的裝扮，連出席映後的導演蕭力修及楊祐寧都完全沒發現，但林哲熹直接被同行的友人舉手出賣，從觀眾席被請到台上一起分享。首次在大銀幕觀賞《複身犯》的他，也相當驚艷表示「祐寧哥真的是我的偶像，很厲害！」楊祐寧也現場秀一手，逗趣模仿片中台味十足的林哲熹，大喊：「孤枝啦。」

高爾宣演唱的電影主題曲〈Till My Ride Comes〉MV也已同步上線，點閱率秒破萬，男女主角楊祐寧、張榕容聽完後也直呼「可以邀請高爾宣進入我的腦內嗎？」想變成地表最強的嘻哈怪物，看看這些厲害的編曲與歌詞是如何生成的。張榕容更大讚主題曲，不論是歌曲的風格、節奏感及歌詞，都非常好的詮釋了電影的故事和每個角色的狀態。王淨也說：「覺得這首歌不管是歌詞或是旋律都幫電影加了很多分，感覺很像是193（男主角）的內心獨白。」電影26日上映。

(中時 )