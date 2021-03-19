改名吃免費壽司的鮭魚潮退燒，台中市計有46人改名「鮭魚」，19日截至下午5時，各戶政事務所受理24人成功改回本名，無改名失敗情形，但也有男大生獲悉另有其他優惠活動，大呼「改太早了」。

壽司業者打出和「鮭魚」同名可享免費，全台掀起改名風潮，台中市計有46名「鮭魚們」改名，隨著活動結束，很多改名的民眾馬上改回原名。

林姓男大生說，這次改「林高價鮭魚」名字，兩天吃了12攤，第一天吃3攤，第二天吃9攤，其中5攤請同學、朋友吃，另外7攤收費，男生一個人頭收350元、女生收300元，在店外時有一名路人阿伯自願參加付款400元，總共賺了1萬3000元的「鮭魚財」。

「我應該晚一點改回來才對，搞不好還有其他活動。」林姓大學生說，因為學生證、銀行等相關證件要改名很麻煩，今天趕快到戶政所改回來原名。

林姓大學生說，這張曾經擁有的「林高價鮭魚」身分證，是這次活動很有價值的紀念，為他賺了1萬多元的基金全部都要存起來，很值得，朋友也都很感謝他。

但另名改名「鮭魚」的民眾，到戶政所改名時則有點難過的說，大批朋友陪同改名又一起前往享用壽司大餐，但要改回原名，沒沒半個朋友願意陪同，覺得有點心寒，而且家人對為優惠改名的舉動相關相當不諒解。

一名改回原名的民眾表示，本來就很喜歡吃壽司，這次吃了7000多元，當初是因為打賭打輸了才改名，但家人不知道他為優惠活動改名，所以趕緊到戶政所改回原名。

由「鮭魚」改為的有「x高價鮭魚」、「x帥鮭魚王」、「x椒柚香鮭魚工讀生」、「x鮭魚小可愛」、「x方正正鮭魚塊」、「XXX台中積極青年鮭魚吃到飽建築師獨裁思密達」、「x鮭魚這個名字是為了壽司郎改的」。

還有「x燒黃金頂級帕馬森起司鮭魚智波鼬想吃炙燒鮑魚智波佐助」、「x金頂級帕馬森起司洪燒鮭魚智波佐助想吃炙燒鮑魚智波鼬」、「x花鉤吻鮭魚」、「x西瓜油土伯鮭魚」、「x鮭魚肚」、「x鮭魚主席」及「X鮭魚肚」、「XXX帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」、「X鮭魚丼飯」、「XX為了壽司郎改名鮭魚」等人。

(中時 )